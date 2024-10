Gaeta.it - Un uomo bloccato nel passato: la straordinaria storia di Lucio D’Adamo, 68 anni con la mente da ventenne

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La vita diha preso una piega inaspettata dopo un grave incidente stradale nel 2019, quando si è risvegliato in ospedale con ladi un 24enne. All'età di 68rappresenta un mistero vivente, unil cuiè scomparso e il presente è un labirinto di nuove esperienze. Questa incredibileè stata recenteriportata da Il Messaggero, ponendo l'accento su temi di memoria, identità e resilienza. Il risveglio in un mondo sconosciutoha sempre avuto chiari ricordi della sua vita fino al 20 marzo 1980, giorno in cui subì l'incidente che segnò un punto di svolta. Era un pomeriggio come tanti, tornava a casa dal lavoro quando venne investito nel quartiere di Monte Mario. Ma al suo risveglio in ospedale, il suo mondo crollò.