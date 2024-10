Inter-news.it - UFFICIALE – Infortunio Calhanoglu, l’entità: il comunicato dell’Inter

L'Inter ha appena diramato un comunicato sulle condizioni di Calhanoglu dopo Roma-Inter. Queste le sue condizioni fisiche.

COMUNICATO – La nota sulle condizioni di Calhanoglu: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro la Roma. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno". Dunque l'infortunio per Calhanoglu, lo dovrebbe costringere a saltare la partita contro lo Young Boys in programma per mercoledì alle 21.00 a Berna. Da capire se il turco recupererà contro la Juventus domenica.