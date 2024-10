.com - Turi, Antibemusic ristampa in vinile “Salviamo il salvabile”, “L’amico degli amici” e “Lealtà e rispetto”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Salvatore Scattarreggia alias, storico MC e produttore calabrese, noto anche come Funky, Calabro Nove oppure Tony Baretta, torna dal 15 ottobre in tutti i negozi di dischi con tre ristampe d’eccezione. A pubblicare questo storico trittico,, la label romana che per prima ha creduto in lui, già attiva con Cor Veleno, Piotta, DJ Gruff, Tormento e molti altri. Per la prima volta tutti assieme -ma anche acquistabili singolarmente- in un box dedicato ad un prezzo speciale, tre dischi che hanno fatto la storia del rap italiano. Dal 2001 “il” primo album ufficiale da solista, completamente prodotto da lui tranne due tracce da The Nex One, vede anche la collaborazione di Kiave, Manifest, Ciccio Il Milordo, Luca Giurleo e Macromarco.