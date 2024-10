Terminal bus di Vasto ancora abbandonato, FdI: "Vicenda utilizzata in modo strumentale dall'amministrazione" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Sono passati oltre due mesi dalla consegna del Terminal bus di Vasto alla città, ma la struttura resta ancora chiusa, inutilizzata e lasciata nell’abbandono", così i consiglieri di FdI Vincenzo Suriani, Guido Giangiacomo e Francesco Prospero."Questa situazione conferma ciò che avevamo già Chietitoday.it - Terminal bus di Vasto ancora abbandonato, FdI: "Vicenda utilizzata in modo strumentale dall'amministrazione" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Sono passati oltre due mesia consegna delbus dialla città, ma la struttura restachiusa, ine lasciata nell’abbandono", così i consiglieri di FdI Vincenzo Suriani, Guido Giangiacomo e Francesco Prospero."Questa situazione conferma ciò che avevamo già

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verona: taglio del nastro per la nuova area security dell’aeroporto Catullo - Taglio del nastro questa mattina per la nuova area security del Progetto Romeo all'interno dell'aeroporto di Verona. (travelquotidiano.com)

Londra Stansted: al via nel 2025 i lavori di ampliamento del terminal da 600 mln di sterline - Prenderanno il via nel 2025 i lavori per l'ampliamento del terminal passeggeri dell'aeroporto di Londra Stansted: il progetto da 600 milioni di ... (travelquotidiano.com)

Ucraina avanza la guerra: l’uso illegale dei terminali Starlink dai russi - Utilizzo di Starlink da parte dell'esercito russoIl tenente Ihor Romanenko, membro dell'esercito ucraino, ha fornito informazioni cruciali riguardo al ... (assodigitale.it)