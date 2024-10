Ilfattoquotidiano.it - Sym, la gamma di scooter Euro5+ che non ti aspetti. Ecco come sono e come vanno

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) SYM, azienda taiwanese nel settore delle due ruote, continua a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano grazie a unadi modelli che spazia dai veicoli leggeri per uso urbano ai maxi-, ideali per viaggi lunghi e impegnativi. Con una linea di prodotti che risponde a molteplici esigenze di mobilità , l’azienda ha conquistato nuoviisti grazie a veicoli affidabili e tecnologicamente avanzati. Laper il mercato italiano si caratterizza per motori conformi alla normativa Euro 5+, offre modelliil Maxsym GT 400, il Cruisym 300, il Joyride 300, e il Jet 14 Evo, disponibile nelle cilindrate di 125 cc e 200 cc. Tra le novità più attese, l’ADX 300 si distingue per la sua versatilità : un crossover ideale per chi desidera unoagile in città ma capace di affrontare percorsi più avventurosi.