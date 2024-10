Ilgiorno.it - Statale di Milano, congelati gli scambi con l’università israeliana Reichman

(Di lunedì 21 ottobre 2024)– Si va verso il congelamento dell’accordo suglidi studenti e ricercatori - sia in entrata che in uscita - tradie laUniversity di Herzliya, nel distretto di Tel Aviv. La conferma arriva dall’ateneo dopo un incontro tra la rettrice Marina Brambilla e una delegazione dell’Intifada studentesca, con i Giovani Palestinesi e il Coordinamento Unimi per la Palestina. Sul tavolo - da mesi - la richiesta di boicottare i rapporti in essere con le università israeliane. Un precedente c’era già: a fine 2023 era stata formalizzata la sospensione dell’accordo di collaborazione condi Ariel, in Cisgiordania, che nei fatti si era chiusa «nella seduta ordinaria del 15 novembre 2022 e, quindi, indipendentemente dall’avvio dell’attuale conflitto in Medio Oriente», avevano spiegato da via Festa del Perdono un anno fa.