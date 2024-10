Formiche.net - SpaceX e il rilancio dell’Italia nello spazio. Nuove frontiere per la connettività

(Di lunedì 21 ottobre 2024)continua a ridefinire il panorama spaziale globale con il recente lancio di 20 satelliti per la costellazione OneWeb, operata da Eutelsat, segnando un ulteriore tassello nella competizione tra reti diin orbita bassa. Questo lancio, avvenuto ieri dalla base di Vandenberg, in California, rappresenta molto più di un semplice supporto tecnico: riflette la crescente rilevanza dianche nel contesto europeo (e italiano), dove il suo ruolo è sempre più strategico. Eutelsat, uno dei principali operatori di satelliti, ha completato con successo il dispiegamento di questi satelliti, portando a 654 il totale della sua costellazione OneWeb. Sebbene l’infrastruttura a terra non sia ancora completamente operativa, l’azienda francese prevede di avviare i servizi globali entro la primavera, un segnale chiaro della competizione in atto con il colosso Starlink di Elon Musk.