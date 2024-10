Sessantaquattro anni, scappa alla vista dei carabinieri: che cosa nascondeva (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Piscinola i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza S.F., 64enne di Melito già noto alle forze dell’ordine. Era a bordo di una Fiat Panda con targa estera. Volevano fermarlo, ma alla vista dell'alt lui ha accelerato: ne è nato un breve Napolitoday.it - Sessantaquattro anni, scappa alla vista dei carabinieri: che cosa nascondeva Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Piscinola ihanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza S.F., 64enne di Melito già noto alle forze dell’ordine. Era a bordo di una Fiat Panda con targa estera. Volevano fermarlo, madell'alt lui ha accelerato: ne è nato un breve

Alla vista dei Carabinieri fuggono nel bosco e lasciano il 'marsupio della droga' per terra - . All'interno i militari dell'Arma hanno rinvenuto circa 100 grammi di droga suddivisi in 55 grammi di hashish, 22 grammi di. Si aggiravano nella notte nei pressi di un'area boschiva di Montescudaio e alla vista dei Carabinieri si sono dileguati nella vegetazione lasciando sull'asfalto un marsupio. (Pisatoday.it)

La notte dei controlli per le strade di Milano : ritirate 15 patenti - e un ragazzo alla vista dei carabinieri tenta di scappare - Nelle sei ore che si concluderanno all’alba, c’è spazio anche per Francesca, che dopo il verde riservato ai sobri ci tiene a ringraziare i militari e a sottolineare di aver scritto una lettera al sindaco per chiedere più controlli anti alcol. Il rilevatore elettronico conferma: 1,19 al primo tentativo, 1,22 un quarto d’ora dopo. (Ilgiorno.it)

Tragico incidente con lo scooter : 17enne fugge alla vista di un posto di posto di blocco dei Carabinieri e muore schiantandosi contro un muro. E’ successo a Roma - Pare che il ragazzo non indossasse il casco al momento dell’incidente, un dettaglio che potrebbe aver contribuito alla gravità delle ferite riportate. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, mentre il giovane tentava di allontanarsi velocemente alla vista dei carabinieri. La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri in servizio hanno notato due giovani fermi ... (Dayitalianews.com)