Sequestro di persona a Napoli, un uomo picchiato selvaggiamente per 30 ore: arrestati i 4 aguzzini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Napoli, 21 ottobre 2024 - È stato tenuto prigioniero per un giorno e mezzo, ore di terrore in cui è stato selvaggiamente picchiato. Il volto tumefatto dalle botte, colpito a piastrellate sulla testa e bruciature di sigaretta su tutto il corpo. arrestati i quattro aguzzini, accusati di Sequestro di persona a scopo estorsivo. Tra loro anche un parente di un boss del Clan Mazzarella. Il Sequestro è durato 30 ore, a liberare l'ostaggio è stato l'intervento della polizia. L'uomo è stato rapito sabato 5 ottobre nella zona delle Case Nuove di Napoli, a ridosso di piazza Mercato, nel centro storico della città. A dare l'allarme sono stati i familiari della vittima. Cosa è successo L'uomo sarebbe stato agganciato per una compravendita di cellulari con un cittadino straniero, non era andata a buon fine.

