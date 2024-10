“Sequestrate Piracy Shield”: l’esposto che mette Agcom e Lasorella nella bufera (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il problema è stato risolto ma la figuraccia di Piracy Shield è stata piena ed evidente, continua a generare polemiche e potrebbe dar luogo anche a cause risarcitorie, mentre arriva all’attacco il Codacons chiedendone il sequestro. L’inghippo del sistema che dovrebbe contrastare l’uso del “pezzotto” e la proliferazione dei siti pirata che diffondono i contenuti “Sequestrate Piracy Shield”: l’esposto che mette Agcom e Lasorella nella bufera L'Identità. Lidentita.it - “Sequestrate Piracy Shield”: l’esposto che mette Agcom e Lasorella nella bufera Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il problema è stato risolto ma la figuraccia diè stata piena ed evidente, continua a generare polemiche e potrebbe dar luogo anche a cause risarcitorie, mentre arriva all’attacco il Codacons chiedendone il sequestro. L’inghippo del sistema che dovrebbe contrastare l’uso del “pezzotto” e la proliferazione dei siti pirata che diffondono i contenuti “”:cheL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piracy Shield - ma come funzionano i sistemi di sicurezza? - L’incidente della piattaforma nazionale anti-pirateria che per sei ore ha tenuto in scacco Big G apre squarci inquietanti sulle misure di sicurezza della tecnologia scelta da Lega Serie A e Agcom per combattere il pezzotto. (Wired.it)

Scudo anti pezzotto blocca Google Drive - Piracy Shield sotto accusa - (Adnkronos) – Il problema è stato risolto ma sul web sono ancora forti le polemiche per lo stop di ieri… L'articolo Scudo anti pezzotto blocca Google Drive, Piracy Shield sotto accusa proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Scudo anti streaming illegale blocca Google Drive - Piracy Shield sotto accusa - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Molti utenti lamentano di essersi trovati davanti a un messaggio che segnalava come "l’accesso al seguente sito che diffondeva illecitamente contenuti protetti dal diritto d’autore è stato disabilitato". . (Adnkronos) – Il problema è stato risolto ma sul web sono ancora forti le polemiche per lo stop di ... (Webmagazine24.it)