San Pellegrino Terme ospita la ventesima edizione del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grande evento Enologico ha avuto luogo a San Pellegrino Terme dal 17 al 19 ottobre 2024, segnando il ventesimo anniversario del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”. La manifestazione non solo conferma la sua vocazione Internazionale, ma anche il forte legame con il territorio bergamasco, che continua a essere promosso come elemento fondamentale di questa prestigiosa kermesse. Un evento che celebra l’internazionalità del vino Il Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo” ha visto, anche quest’anno, una massiccia partecipazione di esperti provenienti da diversi angoli del Mondo. Tra i 75 giudici si trovano tecnici, produttori e giornalisti enologici selezionati da 29 nazioni. Gaeta.it - San Pellegrino Terme ospita la ventesima edizione del Concorso Enologico Internazionale “Emozioni dal Mondo” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grande eventoha avuto luogo a Sandal 17 al 19 ottobre 2024, segnando il ventesimo anniversario del“dalMerlot e Cabernet Insieme”. La manifestazione non solo conferma la sua vocazione, ma anche il forte legame con il territorio bergamasco, che continua a essere promosso come elemento fondamentale di questa prestigiosa kermesse. Un evento che celebra l’internazionalità del vino Il“dal” ha visto, anche quest’anno, una massiccia partecipazione di esperti provenienti da diversi angoli del. Tra i 75 giudici si trovano tecnici, produttori e giornalisti enologici selezionati da 29 nazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Emozioni dal mondo, gran medaglia a un Cabernet Sauvignon Rosé austriaco - L’Austria ha ottenuto il massimo premio con la gran medaglia d’oro grazie al vino in concorso Cabernet Sauvignon Rosé Auslese “Burgeland Austria” 2018 dell’azienda Hersteller Weinbau Gangl. 90 le meda ... (italiaatavola.net)

Vini rossi d'autunno: parola d'ordine vitigni autoctoni e territorio - Nonostante un cambiamento nei consumi, il vino rosso rimane una parte fondamentale della produzione vinicola italiana, con numerose eccellenze da Nord a Sud. Oltre ai grandi classici di Toscana e Piem ... (italiaatavola.net)

“Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme” celebra in grande stile i suoi primi 20 anni - Il 2024 segna un anno davvero importante per il Concorso Enologico Internazionale “nato a Bergamo ma amato nel mondo” (come recita la bio di Instagram dell’evento @emozionidalmondowines): per la vente ... (fooday.it)