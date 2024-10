Rugby, vittoria con bonus per il Romagna Rfc: 57-18 su L’Aquila Rugby (Di lunedì 21 ottobre 2024) Esordio casalingo vincente per il Romagna RFC, che conquista una vittoria piena per 57-18 su L’Aquila Rugby, con 8 mete segnate. Con una buona prestazione corale i galletti trovano subito il riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa a Napoli e si assicurano i 5 punti riuscendo ad avere la Cesenatoday.it - Rugby, vittoria con bonus per il Romagna Rfc: 57-18 su L’Aquila Rugby Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Esordio casalingo vincente per ilRFC, che conquista unapiena per 57-18 su, con 8 mete segnate. Con una buona prestazione corale i galletti trovano subito il riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa a Napoli e si assicurano i 5 punti riuscendo ad avere la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

United Rugby Championship : le Zebre Parma sbagliano lo sbagliabile e regalano la vittoria ai Lions - Ecco come è andata. Al 64’ occasione d’oro per le Zebre Parma, che trovano un ottimo buco, ma Luca Morisi fa forse un paio di metri di troppo prima di liberarsi dell’ovale e avanti di Gesi a un passo dalla linea di meta. Si è appena conclusa allo stadio Lanfranchi la sfida valevole per la quinta giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa Zebre Parma e i ... (Oasport.it)

United Rugby Championship - Benetton Treviso e Zebre Parma a caccia di una vittoria di peso - Si disputa questo weekend la quinta giornata dell’United Rugby Championship e sabato scenderanno in campo sia le Zebre Parma sia il Benetton Treviso, in due partite che le due squadre hanno messo nel mirino per conquistare un’importante vittoria per il morale e la classifica. Servirà, però, grande attenzione per una squadra che è la seconda peggiore per le statistiche in difesa. (Oasport.it)

Rugby femminile - Italia qualificata ai Mondiali 2025 in Inghilterra! Vittoria contro il Sudafrica - . Ora aspettiamo di conoscere i nomi delle nostre avversarie nella fase a gironi, poi inizieremo a pianificare una stagione lunga, che dovrà portarci in Inghilterra nella miglior condizione possibile“, ha dichiarato il tecnico della Nazionale. Ci ha pensato Silvia Turani al 14? a riportare in linea di galleggiamento con la meta. (Oasport.it)