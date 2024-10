Gaeta.it - Rimini: attesa per la relazione del genetista sull’omicidio di Pierina Paganelli

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella mattinata di oggi, si è tenuta un’udienza presso il tribunale didove avrebbe dovuto presentarsi il professore Emiliano Giardina. Ildell’Università di Tor Vergata è stato incaricato dal giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, di analizzare i reperti legati al crimine avvenuto il 4 ottobre 2023, quandoè stata trovata senza vita. Tuttavia, l’per la consegna della suasi protrarrà, poiché il macchinario necessario per l’analisi del Dna, noto come crime-lite, non è immediatamente disponibile in Italia. Questo strumento, ampiamente utilizzato negli Stati Uniti, è stato richiesto dalla polizia scientifica di Roma solo nel novembre 2022.