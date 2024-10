Riciclo intelligente. Nascono le bibliocabine per incentivare la lettura (Di lunedì 21 ottobre 2024) CASSAGO MAGNAGO (Varese) È sicuramente un Riciclo intelligente: a Cassano Magnago l’amministrazione comunale offre un nuovo servizio ai cittadini con l’obiettivo di stimolare l’abitudine alla lettura, mettendo il libro più facilmente a contatto con la gente. Come? Con il recupero delle cabine telefoniche dismesse e ancora sul territorio. Il progetto “La Casetta di Nicky“ è stato promosso dalla consigliera comunale Nicoletta Stagni ed è realtà: le “bibliocabine“ si trovano in via Aldo Moro, via del Lavoro e piazza XXV Aprile. "Ci auguriamo che i nostri cittadini ne facciano buon uso ma, soprattutto, che abbiano cura di questi piccoli gioielli letterari che per noi diventano anche un esempio di recupero. Quelle cabine che, un tempo, ci consentivano di comunicare telefonicamente, oggi potranno permetterci di comunicare culturalmente", spiegano gli organizzatori. Ilgiorno.it - Riciclo intelligente. Nascono le bibliocabine per incentivare la lettura Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CASSAGO MAGNAGO (Varese) È sicuramente un: a Cassano Magnago l’amministrazione comunale offre un nuovo servizio ai cittadini con l’obiettivo di stimolare l’abitudine alla, mettendo il libro più facilmente a contatto con la gente. Come? Con il recupero delle cabine telefoniche dismesse e ancora sul territorio. Il progetto “La Casetta di Nicky“ è stato promosso dalla consigliera comunale Nicoletta Stagni ed è realtà: le ““ si trovano in via Aldo Moro, via del Lavoro e piazza XXV Aprile. "Ci auguriamo che i nostri cittadini ne facciano buon uso ma, soprattutto, che abbiano cura di questi piccoli gioielli letterari che per noi diventano anche un esempio di recupero. Quelle cabine che, un tempo, ci consentivano di comunicare telefonicamente, oggi potranno permetterci di comunicare culturalmente", spiegano gli organizzatori.

