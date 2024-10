Ranieri critica la Roma: “Manca personalità e figure di riferimento” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Roma, una delle squadre più emblematiche del calcio italiano, è sotto i riflettori per le affermazioni di Claudio Ranieri, ex allenatore e accanito tifoso dei giallorossi. Intervenuto nel programma “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, Ranieri ha espresso il suo disappunto per l’atteggiamento della società nei confronti dei giocatori e della direzione sportiva, sottolineando la Mancanza di personalità e di una chiara leadership all’interno del club. La situazione attuale sembra richiedere una riflessione profonda sulla gestione e sulla pianificazione futura della squadra. Critiche alla gestione della Roma Secondo Ranieri, la gestione della Roma con Daniele De Rossi è emblematico di un problema più grande all’interno del club. Gaeta.it - Ranieri critica la Roma: “Manca personalità e figure di riferimento” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, una delle squadre più emblematiche del calcio italiano, è sotto i riflettori per le affermazioni di Claudio, ex allenatore e accanito tifoso dei giallorossi. Intervenuto nel programma “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1,ha espresso il suo disappunto per l’atteggiamento della società nei confronti dei giocatori e della direzione sportiva, sottolineando lanza die di una chiara leadership all’interno del club. La situazione attuale sembra richiedere una riflessione profonda sulla gestione e sulla pianificazione futura della squadra. Critiche alla gestione dellaSecondo, la gestione dellacon Daniele De Rossi è emblematico di un problema più grande all’interno del club.

