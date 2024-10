Ilrestodelcarlino.it - Radiologia a domicilio: “Meno spostamenti e costi più ridotti”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ravenna, 21 ottobre 2024 – Spostare le apparecchiature per non spostare i pazienti più fragili e in difficoltà. È questa l’idea alla base del nuovo servizio di, che si muove su un Fiat Fiorino, avviato il 16 settembre a Ravenna dall’Azienda sanitaria locale che di fatto – grazie alle donazioni di Claudia Zanzi e della Bcc Ravennate, forlivese e imolese – consentirà di eseguire le radiografie di base e più frequenti ai pazienti ricoverati nelle strutture per anziani o per disabili ma anche negli hospice e nella casa circondariale o aper i pazienti in carico al servizio di assistenza domiciliare che abbiano difficoltà deambulatorie e non siano trasportabili con mezzi privati.