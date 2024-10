Processo per maltrattamento di animali: 62enne di Rivisondoli accusato di violenza contro l’orsa Bambina (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di maltrattamento di animali sta catalizzando l’attenzione nella provincia dell’Aquila, dove un uomo di 62 anni, residente a Rivisondoli, si troverà a dover affrontare un Processo per aver perseguitato un’orsa e il suo cucciolo. L’episodio risale al 27 giugno 2023, nel territorio di Roccaraso, e ha suscitato un forte dibattito sulla tutela degli animali e sull’etica della condotta umana nei loro confronti. In questo contesto, la Procura della Repubblica di Sulmona ha fissato la data del Processo per il 10 febbraio 2025. L’accusa di maltrattamento di animali La vicenda si è sviluppata quando il 62enne è stato accusato di aver inseguito l’orsa Bambina e il suo cucciolo con la propria automobile. Gaeta.it - Processo per maltrattamento di animali: 62enne di Rivisondoli accusato di violenza contro l’orsa Bambina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso didista catalizzando l’attenzione nella provincia dell’Aquila, dove un uomo di 62 anni, residente a, si troverà a dover affrontare unper aver perseguitato un’orsa e il suo cucciolo. L’episodio risale al 27 giugno 2023, nel territorio di Roccaraso, e ha suscitato un forte dibattito sulla tutela deglie sull’etica della condotta umana nei loro confronti. In questo contesto, la Procura della Repubblica di Sulmona ha fissato la data delper il 10 febbraio 2025. L’accusa didiLa vicenda si è sviluppata quando ilè statodi aver inseguitoe il suo cucciolo con la propria automobile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inseguì l’orsa bambina: 62enne a processo per maltrattamenti - Va a processo il 62enne di Rivisondoli (L'Aquila) accusato di maltrattamento di animali per aver inseguito e filmato l'orsa Bambina il 27 giugno 2023, nel territorio di Roccaraso (L'Aquila). Lo ha dec ... (rete8.it)

Inseguì e filmò l'orsa Bambina a Roccaraso, va a processo - Va a processo il 62enne di Rivisondoli (L'Aquila) accusato di maltrattamento di animali per aver inseguito e filmato l'orsa Bambina il 27 giugno 2023, nel territorio di Roccaraso (L'Aquila). (ANSA) ... (ansa.it)

Frosinone, madre fa arrestare il figlio: dice che è un ladro ma non è vero. Non le piaceva la fidanzata - Dal Frusinate arriva una storia incredibile, una mamma per impedire la relazione tra suo figlio e una donna originaria della Romania, è arrivata ... (affaritaliani.it)