Previsioni meteo, Italia ancora sotto la pioggia: ecco quando finisce il maltempo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre apre una settimana di instabilità delle condizioni meteo e maltempo sulla penisola. In queste ore pioggia sul versante ionico di Calabria e Sicilia, ma resta l'allerta meteo di colore giallo in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Fanpage.it - Previsioni meteo, Italia ancora sotto la pioggia: ecco quando finisce il maltempo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre apre una settimana di instabilità delle condizionisulla penisola. In queste oresul versante ionico di Calabria e Sicilia, ma resta l'allertadi colore giallo in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Previsioni meteo - ancora pioggia sull’Italia per tutta la settimana - Le temperature saranno leggermente superiori alle medie di questo periodo. Tra giovedì 24 venerdì 25 ottobre aumenteranno le infiltrazioni atlantiche con una maggiore nuvolosità prevista al Centro Nord e in Sardegna, dove si potranno avere delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio o di temporale, localmente anche abbondanti. (Thesocialpost.it)

"L'anticiclone durerà poco". MeteoGiuliacci : "Quando torna la pioggia" - Dalle prossime ore, però, tutto questo vivrà un punto di svolta. it. Temperature massime fino a 23 gradi si avvertiranno sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori. Almeno secondo gli esperti del sito meteogiuliacci. Da venerdì 25 ottobre cambierà con l'arrivo di una nuova perturbazioni e correnti fredde e instabili che colpiranno soprattutto l'Italia del centro e del nord. (Iltempo.it)

Emergenza meteo a Bologna : 175 millimetri di pioggia in 10 ore causano allagamenti e tragedie - Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando in auto con il fratello quando il veicolo è stato travolto dalla piena. L’emergenza è amplificata dalle previsioni meteo, che indicano la possibilità di ulteriori rovesci nei prossimi giorni. La collaborazione tra istituzioni, soccorritori e volontari è fondamentale in questa fase critica, con l’obiettivo di ridurre al minimo i danni e ... (Gaeta.it)