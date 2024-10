Prato: ultras della Pistoiese danneggiano bus At. Vetri rotti e porte forzate (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brutto episodio a Prato. Gli ultras della Pistoiese, ieri a Prato per il derby valevole per il campionato di calcio di serie D, avrebbero danneggiato gli autobus che Autolinee Toscane aveva messo a disposizione, su richiesta della prefettura pratese, per il trasporto dei tifosi dalla stazione centrale allo stadio L'articolo Prato: ultras della Pistoiese danneggiano bus At. Vetri rotti e porte forzate proviene da Firenze Post. .com - Prato: ultras della Pistoiese danneggiano bus At. Vetri rotti e porte forzate Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brutto episodio a. Gli, ieri aper il derby valevole per il campionato di calcio di serie D, avrebbero danneggiato gli autobus che Autolinee Toscane aveva messo a disposizione, su richiestaprefettura pratese, per il trasporto dei tifosi dalla stazione centrale allo stadio L'articolobus At.proviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tapiro a Cristiano Iovino dopo il caso Ultras - Staffelli : “Fedez ha comprato il tuo silenzio?” - Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro al personal trainer aggredito a Milano dagli ex guardiaspalle di Fedez, ora agli arresti per l'inchiesta Ultras: "Non mi va di parlare". Tutti i dettagli nella puntata di Striscia di lunedì 7 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)