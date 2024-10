Polemiche social a distanza tra Livorno e Montevarchi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Polemiche a distanza tra le due società Livorno e Montevarchi in merito all'orario della partita infrasettimanale di mercoledì, con tanto di commenti social, alcuni dei quali, come spesso accade, poco edificanti. Tutto è nato quando la società amaranto, nel pomeriggio di ieri, ha comunicato di aver richiesto ufficialmente, 10 giorni fa, che la partita venisse disputata in orario serale per agevolare i tifosi e che la richiesta è stata rifiutata dalla squadra avversaria. La partita verrà pertanto giocata regolarmente alle ore 15. Non sono mancati i post su Facebook dei tifosi labronici, alcuni dei quali hanno attaccato il club rossoblu. Il Montevarchi Calcio ha deciso quindi di puntualizzare gli aspetti della vicenda, con un comunicato ufficiale uscito poco dopo. Lanazione.it - Polemiche social a distanza tra Livorno e Montevarchi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 –tra le due societàin merito all'orario della partita infrasettimanale di mercoledì, con tanto di commenti, alcuni dei quali, come spesso accade, poco edificanti. Tutto è nato quando la società amaranto, nel pomeriggio di ieri, ha comunicato di aver richiesto ufficialmente, 10 giorni fa, che la partita venisse disputata in orario serale per agevolare i tifosi e che la richiesta è stata rifiutata dalla squadra avversaria. La partita verrà pertanto giocata regolarmente alle ore 15. Non sono mancati i post su Facebook dei tifosi labronici, alcuni dei quali hanno attaccato il club rossoblu. IlCalcio ha deciso quindi di puntualizzare gli aspetti della vicenda, con un comunicato ufficiale uscito poco dopo.

