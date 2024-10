Pioggia e frane in Valtellina. Due famiglie evacuate nella frazione Tresenda (Di lunedì 21 ottobre 2024) TEGLIO (Sondrio) Anche la Valtellina e la Valchiavenna nelle scorse ore hanno vissuto i disagi dovuti al maltempo e in particolare alle abbondantissime piogge cadute. Sabato pomeriggio una frana si è staccata lungo la strada provinciale 21 che collega Tresenda a Teglio. Per motivi di sicurezza, due famiglie residenti nella frazione di Tresenda sono state evacuate, anche se le loro abitazioni non hanno subito danni. Lo smottamento è stato causato dalle intense precipitazioni che hanno colpito la zona. La Pioggia continua ha minato la stabilità del terreno. Poco dopo il cimitero, ha ceduto il muretto di contenimento a monte della strada, facendo scivolare terra e sassi sulla carreggiata. Fortunatamente, il transito è stato interrotto in tempo, evitando che veicoli o persone rimanessero coinvolti. Ilgiorno.it - Pioggia e frane in Valtellina. Due famiglie evacuate nella frazione Tresenda Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) TEGLIO (Sondrio) Anche lae la Valchiavenna nelle scorse ore hanno vissuto i disagi dovuti al maltempo e in particolare alle abbondantissime piogge cadute. Sabato pomeriggio una frana si è staccata lungo la strada provinciale 21 che collegaa Teglio. Per motivi di sicurezza, dueresidentidisono state, anche se le loro abitazioni non hanno subito danni. Lo smottamento è stato causato dalle intense precipitazioni che hanno colpito la zona. Lacontinua ha minato la stabilità del terreno. Poco dopo il cimitero, ha ceduto il muretto di contenimento a monte della strada, facendo scivolare terra e sassi sulla carreggiata. Fortunatamente, il transito è stato interrotto in tempo, evitando che veicoli o persone rimanessero coinvolti.

