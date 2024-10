Piena del Po a Ferrara domani pronti ad evacuare 7 famiglie

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott. (askanews) – In previsione delladel Po precista per, il sindaco di, Alan Fabbri, ha firmato l’ordinanza di evacuazione per sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell’area golenale del grande fiume sulla sponda ferrarese. I cittadini e le ditte elencate nell’ordinanza “dovrannodagli immobili presenti in golena in caso di superamento della soglia idrometrica di livello 3 pari a mt. 2,50. Si tratta di una firma preventiva, effettiva per il momento in cui il Po salirà a tale livello in cui scatta la soglia rossa”.