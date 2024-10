Pellicole d’autore: esce al cinema Napoli -New York con la regia di Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pierfrancesco Favino è il comandante nautico che aiuta due ragazzini ad imbarcarsi come clandestini su una nave diretta a New York, un luogo che impareranno a chiamare casa. Un’oceano da attraversare e un viaggio che non si dimentica, raccontato in Napoli -New York, una pellicola d’autore dir Ilgiornaleditalia.it - Pellicole d’autore: esce al cinema Napoli -New York con la regia di Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pierfrancesco Favino è il comandante nautico che aiuta due ragazzini ad imbarcarsi come clandestini su una nave diretta a New, un luogo che impareranno a chiamare casa. Un’oceano da attraversare e un viaggio che non si dimentica, raccontato in-New, una pellicoladir

