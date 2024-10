Lapresse.it - Papa Francesco, nuova enciclica a due mesi dal Giubileo: la ‘Dilexit nos’

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un’a dueesatti dal primo atto deldel 2025, l’apertura della Porta Santa che avverrà il prossimo 24 dicembre. Ènos – Letterasull’amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo‘, la quartadel pontificato di. Sarà presentata, fa sapere la Santa Sede, giovedì 24 ottobre 2024, alle 12. Annunciata da Bergoglio nello scorso giugno, laaccoglierà le riflessioni di testi magisteriali precedenti. L’amore unica strada per cambiare la storia dell’umanità La scelta delsi pone in linea con quella che è una delle mission del Pontefice: continuare a puntare all’amore come unica via per uscire dal tunnel della “quasi” guerra Mondiale. Unica strada per cambiare il corso della storia di un’umanità segnata da squilibri sociali ed economici, consumismo sfrenato, nuove tecnologie.