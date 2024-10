Omicidio Tramontano, Impagnatiello "smascherato" dagli psichiatri: "Rabbia fredda" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano con una «Rabbia fredda». Lo hanno detto nell'aula della Corte d'Assise di Milano gli psichiatri Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, periti della corte, durante l'udienza che si sta celebrando per discutere la perizia psichiatrica che ha stabilito la capacità di intendere e di volere dell'ex barman 31enne la sera del 27 maggio 2023, quando ha assassinato la compagna incinta al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate nella loro abitazione di via Novella a Senago. «L'essere umano può fare cose drammatiche indipendentemente dalla sussistenza di disturbi psichiatrici o di personalità», hanno spiegato i consulenti le conclusione del loro lavoro rispondendo alle domande della pm Alessia Menegazzo. Iltempo.it - Omicidio Tramontano, Impagnatiello "smascherato" dagli psichiatri: "Rabbia fredda" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alessandroha ucciso Giuliacon una «». Lo hanno detto nell'aula della Corte d'Assise di Milano gliPietro Ciliberti e Gabriele Rocca, periti della corte, durante l'udienza che si sta celebrando per discutere la periziaca che ha stabilito la capacità di intendere e di volere dell'ex barman 31enne la sera del 27 maggio 2023, quando ha assassinato la compagna incinta al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate nella loro abitazione di via Novella a Senago. «L'essere umano può fare cose drammatiche indipendentemente dalla sussistenza di disturbici o di personalità», hanno spiegato i consulenti le conclusione del loro lavoro rispondendo alle domande della pm Alessia Menegazzo.

