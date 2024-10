Ilgiorno.it - Omicidio Giulia Tramontano, nuova udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello: al centro la perizia psichiatrica

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – Si torna in aula. Oggi, in tribunale a Milano, va in scena unadelad, il 31enne di Senago che il 27 maggio ha ucciso con 37 coltellate la compagna incinta. Aldi questa giornata ci sarà l'esito delladisposta dalla Corte d'Assise di Milano e già depositata agli atti. La, affidata dalla presidente della Corte d’assise Antonella Bertoja, verrà discussa in aula dallo psichiatra forense Pietro Ciliberti e dal medico legale Gabriele Rocca. La sentenza, prevista inizialmente per il prossimo 4 novembre, è destinata con ogni probabilità a slittare a data da destinarsi: potrebbe arrivare comunque tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2025.