Nuova Ferrari F80 | arriva il configuratore online ecco il link

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Laappena presentato la sua ultima hypercar. Dopo la GTO, la F40, la F50, la Enzo e la Lala nuovissima e potentissimaF80. Questa creazione estrema riempie il vuoto lasciato dalla La. saranno solo 799 gli esemplari destinati solo a clienti selezionatissimi. Il prezzo sembra sarà superiore ai 3,6 milioni di euro. La stragrande maggioranza di queste vetture avrà probabilmente schemi di verniciatura piuttosto semplici (rosso in primis), ma se i clienti vogliono far risaltare la loro F80, il rivela un sacco di opzioni disponibili. Per laF80 è disponibile una vasta gamma di colori, suddivisi in finiture Standard, Historical, Classic, Special e Matt. Alcune di queste sono più belle di altre, ma ce ne sono diverse che sembrano piuttosto bizzarre, nessuna più dell’opzione Verde Masoni Opaco matt o della vernice Green Jewel.