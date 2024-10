New York, la professoressa Wanda Fabbri premiata dalla Joseph Petrosino Association (Di lunedì 21 ottobre 2024) La professoressa Wanda Fabbri, presidente dell'Istituto superiore per la difesa delle Tradizioni, ha ricevuto a New York un prestigioso riconoscimento dalla "LT.det. Joseph Petrosino Association". L'associazione ha voluto premiare Fabbri per "l'impegno che rivolge ai giovani che educa alla Palermotoday.it - New York, la professoressa Wanda Fabbri premiata dalla Joseph Petrosino Association Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La, presidente dell'Istituto superiore per la difesa delle Tradizioni, ha ricevuto a Newun prestigioso riconoscimento"LT.det.". L'associazione ha voluto premiareper "l'impegno che rivolge ai giovani che educa alla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

New York, la professoressa Wanda Fabbri premiata dalla Joseph Petrosino Association - La professoressa Wanda Fabbri, presidente dell'Istituto superiore per la difesa delle Tradizioni, ha ricevuto a New York un prestigioso riconoscimento dalla "LT.det. Joseph Petrosino Association". L'a ... (palermotoday.it)

Piena del Po, a Ferrara domani pronti ad evacuare 7 famiglie - Milano, 21 ott. (askanews) – In previsione della piena del Po precista per domani, il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha firmato l’ordinanza di evacuazione per sette nuclei familiari e quattro attivi ... (askanews.it)

"Uso responsabile dell'Ia per difendere i diritti umani - Il sottosegretario Butti e l'intelligenza artificiale: "Un utilizzo responsabile e in linea coi nostri valori serve a proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali" ... (msn.com)