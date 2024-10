Netanyahu rassicura Tajani sull'Unifil (Di lunedì 21 ottobre 2024) 17.05 Il premier israeliano Netanyahu nell' incontro col ministro degli Esteri Tajani a Gerusalemme,ha assicurato che l' esercito israeliano non adotterà ostitilità verso il contingente Unifil nel sud del Libano. Tajani ha ribadito "la ferma condanna per l'attacco" alle sedi italiane. E "ha "assicurato il sostegno al diritto di Israele di difendersi". Tajani, infine, ha invitato Israele al cessate il fuoco sia a Gaza che in Libano. Netanyahu ha detto che la morte del capo di Hamas Sinwar è un risultato importante ma non ha parlato di tregua. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 17.05 Il premier israelianonell' incontro col ministro degli Esteria Gerusalemme,ha assicurato che l' esercito israeliano non adotterà ostitilità verso il contingentenel sud del Libano.ha ribadito "la ferma condanna per l'attacco" alle sedi italiane. E "ha "assicurato il sostegno al diritto di Israele di difendersi"., infine, ha invitato Israele al cessate il fuoco sia a Gaza che in Libano.ha detto che la morte del capo di Hamas Sinwar è un risultato importante ma non ha parlato di tregua.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fonti Farnesina - 'Netanyahu ha rassicurato Tajani su Unifil' - È appena terminato a Gerusalemme l'incontro fra il premier israeliano Benyamin Netanyahu e Antonio Tajani. Il vicepremier e ministro degli Esteri, secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina, ha ricevuto assicurazioni sulle modalità operative dell'esercito israeliano nel sud del Libano attorno alle installazioni di Unifil. (Quotidiano.net)

Tajani a Gerusalemme e Ramallah per incontrare Netanyahu - Katz e Mustafa - Sottolineerà inoltre il sostegno italiano alla soluzione “Due popoli – due Stati”, da sempre obiettivo prioritario del Governo in Medio Oriente. Durante i colloqui Tajani ribadirà l’impegno dell’Italia per la pace, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, alla luce della recente scomparsa del leader di Hamas che potrebbe influenzare i negoziati su Gaza. (Api.follow.it)

Attacco alle basi Onu in Libano - il portavoce Unifil : «Quello di Israele è un atto deliberato». Tajani : «Vogliamo le scuse del governo Netanyahu» - Dagli Stati Uniti, la Casa Bianca ha espresso forti preoccupazioni per le iniziative militari israeliane, in Libano, ai danni delle basi Onu. L’ambasciata israeliana a Roma ha provato a giustificarsi così: «Abbiamo raccomandato più volte ai soldati italiani di ritirare parte delle loro forze dall’area per ragioni di sicurezza, ma purtroppo la richiesta è stata respinta». (Open.online)