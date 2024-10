Navalnaya: ‘mi candiderò alle presidenziali in Russia’ (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA, 21 OTT – La vedova in esilio del defunto leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny, Yulia Navalnaya, intende presentarsi come candidata alle elezioni presidenziali nel Paese quando sarà finita l’era Putin: lo ha detto la stessa Navalnaya in un’intervista alla Bbc, riporta l’emittente britannica sul suo sito. Navalnaya è stata inclusa lo scorso luglio nell’elenco Imolaoggi.it - Navalnaya: ‘mi candiderò alle presidenziali in Russia’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA, 21 OTT – La vedova in esilio del defunto leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny, Yulia, intende presentarsi come candidataelezioninel Paese quando sarà finita l’era Putin: lo ha detto la stessain un’intervista alla Bbc, riporta l’emittente britannica sul suo sito.è stata inclusa lo scorso luglio nell’elenco

Navalnaya - 'mi candiderò a presidenziali in Russia dopo Putin' - Quando sarà il momento, "parteciperò alle elezioni. "Il mio avversario politico è Vladimir Putin. Navalnaya è stata inclusa lo scorso luglio nell'elenco dei "terroristi ed estremisti" e sa che rischia l'arresto se torna in patria mentre il presidente Putin è ancora al potere, ricorda la Bbc, sottolineando che quella di Mosca non è una minaccia vuota. (Quotidiano.net)