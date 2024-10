Napoli, Kvara è quasi un paradosso. E sul rinnovo… (Di lunedì 21 ottobre 2024) La vittoria di misura del Napoli al Castellani: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “La gara di Kvara a Empoli è quasi tutta qui, perché prima il georgiano è stato ingabbiato e ridimensionato dal pressing asfissiante dei toscani e poi, poco dopo il gol, ha lasciato spazio a Neres, l’uomo che ne sta mettendo in discussione la leadership tecnica e che, di fatto, gli ha già tolto lo status di intoccabile. E questa nuova dimensione sembra aver tolto delle certezze a Khvicha, impegnato anche nella difficile partita del rinnovo con il club”. Napoli-Kvara, la quedtione del contratto Di seguito un altro articolo presente sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Sulla questione del rinnovo di Kvara. “L’appuntamento tra il suo entourage e il Napoli è stato fissato per i primi di novembre. Terzotemponapoli.com - Napoli, Kvara è quasi un paradosso. E sul rinnovo… Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) La vittoria di misura delal Castellani: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “La gara dia Empoli ètutta qui, perché prima il georgiano è stato ingabbiato e ridimensionato dal pressing asfissiante dei toscani e poi, poco dopo il gol, ha lasciato spazio a Neres, l’uomo che ne sta mettendo in discussione la leadership tecnica e che, di fatto, gli ha già tolto lo status di intoccabile. E questa nuova dimensione sembra aver tolto delle certezze a Khvicha, impegnato anche nella difficile partita del rinnovo con il club”., la quedtione del contratto Di seguito un altro articolo presente sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Sulla questione del rinnovo di. “L’appuntamento tra il suo entourage e ilè stato fissato per i primi di novembre.

Pagelle Empoli-Napoli : segna Kvara - la differenza la fa Buongiorno; Pezzella spaventa Conte - Empoli-Napoli, le pagelle dei migliori in campo: per i toscani Pezzella chiude tutto a Politano e poi spaventa Caprile, Buongiorno sempre più leader Empoli-Napoli viene decisa da un calcio di rigore, molto contestato dai toscani, realizzato da Kvaratskhelia in una gara che la capolista ha faticato per lunghi tratti a sbloccare. Alla fine infatti i […].

Napoli - Kvaratskhelia come Cavani? La frase di De Laurentiis preoccupa i tifosi - Ce ne faremo una ragione". Risultato? Mazzarri lasciò il Napoli per l'Inter, pentendosene in seguito. Benitez lo fece, spinto anche dall'interesse del Real Madrid, ma l'esperienza con i Blancos durò ben poco. La storia recente del Napoli ci insegna che, quando De Laurentiis pronuncia la sua frase cult, l'addio è spesso dietro l'angolo.

Highlights Serie A | Empoli-Napoli 0-1 - Kvaratskhelia basta a Conte - La sfida si risolve poi nella ripresa, quando la squadra di Antonio Conte cambia volto dopo l'ingresso in campo di Giovanni Simeone al posto di uno spento Romelu Lukaku. Tre punti per gli uomini di Antonio Conte, che proseguono nel loro grande stato di forma.