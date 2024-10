Napoli, arrestato il sindaco Poggiomarino: per la Dda clan condizionò elezioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il condizionamento del clan camorristico Giugliano sull’esito delle elezioni comunali di Poggiomarino (Napoli) del 20 e 21 settembre 2020, culminate con l’elezione del sindaco Maurizio Falanga, è al centro delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, culminate questa mattina con l’arresto di Falanga e del vicesindaco Luigi Belcuore, posti ai domiciliari insieme a Franco Carillo, 46enne ritenuto dagli investigatori colui che avrebbe fatto da intermediario tra politica e camorra. Le indagini si sono avvalse delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, tra questi, come si legge nell’ordinanza che LaPresse ha visionato, Rosario Giugliano, esponente di spicco dell’omonimo clan, che da giugno 2023 ha deciso di dissociarsi e ha intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia. Lapresse.it - Napoli, arrestato il sindaco Poggiomarino: per la Dda clan condizionò elezioni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il condizionamento delcamorristico Giugliano sull’esito dellecomunali di) del 20 e 21 settembre 2020, culminate con l’elezione delMaurizio Falanga, è al centro delle indagini della Direzione distrettuale antimafia di, culminate questa mattina con l’arresto di Falanga e del viceLuigi Belcuore, posti ai domiciliari insieme a Franco Carillo, 46enne ritenuto dagli investigatori colui che avrebbe fatto da intermediario tra politica e camorra. Le indagini si sono avvalse delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, tra questi, come si legge nell’ordinanza che LaPresse ha visionato, Rosario Giugliano, esponente di spicco dell’omonimo, che da giugno 2023 ha deciso di dissociarsi e ha intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Clan coinvolti in scambio elettorale politico-mafioso : 3 arresti - anche un sindaco - Insieme al sindaco, altre due persone sono finite nel mirino degli inquirenti per presunti accordi con un clan mafioso locale. L’accusa principale è quella di aver scambiato favori e voti con elementi legati alla malavita, in cambio di sostegno elettorale. L’aspetto più inquietante è che due degli indagati, tra cui lo stesso Falanga, sono stati effettivamente eletti, a dimostrazione della ... (Thesocialpost.it)

Scambio elettorale politico-mafioso : arrestato il sindaco di centrodestra di Poggiomarino e altre due persone. Per i pm - aveva dominato le elezioni grazie all’aiuto dei clan - Per i pm, aveva dominato le elezioni grazie all’aiuto dei clan Alle comunali del 2020, Falanga – eletto grazie a una coalizione che raggruppava diverse liste civiche e con il sostegno di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Unione di Centro – aveva ottenuto quasi il 60 per cento delle preferenze. Scambio elettorale politico-mafioso: arrestato il sindaco di centrodestra di Poggiomarino e altre due ... (Lanotiziagiornale.it)

Eletti con i voti del clan - tre arresti a Poggiomarino. Ci sono anche il sindaco Falanga e il suo vice - Secondo l'accusa quella elezione fu voluta dal clan. Falanga, 50 anni, è stato eletto nel 2020 da una coalizione che raggruppava liste civiche (Rialziamo la Testa, Cambiamo Insieme, Fare civico) con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Unione di Centro. Gli indagati sono il vicesindaco e un imprenditore locale, ritenuti gravemente iniziati di scambio elettorale politico-mafioso, con l'aggravante ... (Quotidiano.net)