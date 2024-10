“Morire non fa male”: in uscita le memorie di Navalny in “Patriot” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Uno smacco per Putin e per il Kgb: le memorie di Aleksei Navalny, ricomposte dopo la sua morte con l’aiuto di Yulia Navalnaya, la vedova che porta avanti la sua battaglia politica contro il regime, saranno pubblicate domani in 22 lingue, incluso il russo (in Italia da Mondadori). Per anni l’oppositore aveva avuto in animo “Morire non fa male”: in uscita le memorie di Navalny in “Patriot” L'Identità. Lidentita.it - “Morire non fa male”: in uscita le memorie di Navalny in “Patriot” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Uno smacco per Putin e per il Kgb: ledi Aleksei, ricomposte dopo la sua morte con l’aiuto di Yulia Navalnaya, la vedova che porta avanti la sua battaglia politica contro il regime, saranno pubblicate domani in 22 lingue, incluso il russo (in Italia da Mondadori). Per anni l’oppositore aveva avuto in animo “non fa”: inlediin “” L'Identità.

