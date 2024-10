Monza, le pagelle di CM: D. Mota implacabile. Djuric prezioso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Verona-Monza 0-3 Turati 6,5: solo qualche brivido nel finale, ma per il resto amministra bene la gara. Izzo 6,5: buon primo tempo, tanta cors Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Verona-0-3 Turati 6,5: solo qualche brivido nel finale, ma per il resto amministra bene la gara. Izzo 6,5: buon primo tempo, tanta cors

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Pagelle Verona-Monza 0-3 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - Il Verona aumenta la pressione e sfiora il gol con un colpo di testa di Ghilardi, neutralizzato da una gran parata di Turati. L’altra chance nel primo tempo si verifica al 44?. 5 In panchina: Berardi, Perilli, Daniliuc, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Coppola, Cisse, Corradi Allenatore: Paolo Zanetti 5 MONZA (3-4-2-1): Turati 7. (Sportface.it)

Pagelle Monza-Roma 1-1 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - 5 (41? st Baldanzi sv), Koné 6. Recupero: 4?; 5? The post Pagelle Monza-Roma 1-1: voti e tabellino Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. RETI: 16? st Dovbyk, 25? st Mota. 5; Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 5. Un punto per parte. 5, Carboni 6; Pereira 6 (28? st D’Ambrosio 6), Bondo 6, Bianco 6. (Sportface.it)

PAGELLE Monza-Roma - i VOTI ai protagonisti del match - I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A: PAGELLE Monza-Roma I VOTI, i TOP e i FLOP del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: PAGELLE Monza-Roma. (Calcionews24.com)