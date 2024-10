Miss Fallaci | recensione dei primi due episodi della serie – #RoFF19

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)deidueSe c’è una figura nel giornalismo italiano che merita attenzione, questa è senza ombra di dubbio Oriana. Una donna che di sé ha fatto parlare molto non solo in Italia, ma anche in America, quando il 9 gennaio 1956 volò a Hollywood e poi a New York con un obiettivo preciso: intervistare la “Venere bionda”, la leggendaria Marilyn Monroe. Da quell’esperienza nacque il libro I sette peccati di Hollywood, da cui gli sceneggiatori sono partiti per dare vita allo script di, unaprodotta da Minerva Pictures e Paramount Television International Studios. Sotto la regia di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella, Miriam Leone interpreta una giovane e vivacissima, che all’epoca scriveva per L’Europeo. Sebbene si occupasse di cinema, il suo sogno era la politica.