Milano si mobilita contro la violenza di genere: rassegna al Teatro Carcano dal 25 novembre al 1 dicembre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le Donne, Milano si prepara a ospitare una rassegna di eventi significativi presso il Teatro Carcano. Dal 25 novembre al 1 dicembre, la manifestazione si propone di sensibilizzare il pubblico e mobilitare la comunità attorno a un tema di estrema rilevanza sociale, quello della violenza di genere. Attraverso reading, spettacoli e incontri, diverse voci si uniranno per far luce su questo problema e dare supporto alle vittime. Uomini si diventa: un reading provocatorio La rassegna avrà inizio con “Uomini si diventa – Nella mente di un femminicida“, un reading inteso a esplorare le radici della violenza di genere e il percorso che porta alcuni uomini a commettere omicidi. Gaeta.it - Milano si mobilita contro la violenza di genere: rassegna al Teatro Carcano dal 25 novembre al 1 dicembre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellale Donne,si prepara a ospitare unadi eventi significativi presso il. Dal 25al 1, la manifestazione si propone di sensibilizzare il pubblico ere la comunità attorno a un tema di estrema rilevanza sociale, quello delladi. Attraverso reading, spettacoli e incontri, diverse voci si uniranno per far luce su questo problema e dare supporto alle vittime. Uomini si diventa: un reading provocatorio Laavrà inizio con “Uomini si diventa – Nella mente di un femminicida“, un reading inteso a esplorare le radici delladie il percorso che porta alcuni uomini a commettere omicidi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinnovo Kvaratskhelia - incontro a Milano : Trapela una notizia - Il prossimo incontro a Milano, fissato dopo la sfida contro il Lecce, potrebbe segnare un punto di svolta nella trattativa. La trattativa per il rinnovo, con scadenza estesa fino al 2029, appare sempre più una sfida tra le aspettative del giocatore e la linea dura imposta dal club partenopeo. Dopo la decisiva rete su rigore contro l’Empoli, il georgiano è di nuovo al centro delle attenzioni, ma ... (Napolipiu.com)

In marcia contro il tumore al seno. Trasferta a Milano per la ricerca - Ogni primavera, l’associazione pioltellese mette in campo anche una propria iniziativa, l’ultima edizione di "Corro Rosa" è stata un successo: il ricavato è andato sempre alla Fondazione Veronesi, altre risorse per finanziare gli studi. L’impegno del gruppo è diventato anche progetto di prevenzione sul territorio, a questo servirà il camper della salute, un ambulatorio mobile che ha vinto 100mila ... (Ilgiorno.it)

Volley femminile - Milano senza Egonu perde contro Novara : Conegliano in testa alla Serie A1. Antropova show - La Igor ha dominato il primo parziale, ma nel secondo non è riuscita a concretizzare quattro set-point non consecutivi; terza frazione decisa con un rush di quattro punti di fila dal 17-18 firmato dalle ospiti; Milano annulla ben cinque match-point non consecutivi nel quarto set e trascina la contesa al tie-break, dove Novara riesce ad avere la meglio. (Oasport.it)