Migranti, Meloni: "Continueremo a lavorare senza sosta per difendere confini"

La presidente del Consiglio: "In Italia si entra solo legalmente, seguendo norme e procedure previste" ''Il nostro impegno va avanti. Continueremo a lavorare senza sosta per difendere i nostri confini e per ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste". Così la premier Giorgia Meloni

