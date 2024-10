Quifinanza.it - Mercati, per l’Intelligenza Artificiale sta arrivando l’inverno?

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’attuale panorama degli investimenti è caratterizzato da un rallentamento dovuto al prolungato periodo di tassi di interesse elevati, che ha iniziato a pesare sull’attività economica, influenzando in particolare la spesa dei consumatori, le decisioni di investimento e gli utili societari. Lo spiega Anis Lahlou, Chief Investment Officer European Equities di Aperture Investors, parte di Generali Investments sottolineando che settori come l’automobilistico, l’industriale e la Cina hanno mostrato segni di stress, anche se i dati macroeconomici più ampi non riflettono ancora una debolezza significativa. Prospettive economiche e ruolo delle Banche Centrali Vediamo un sostegno cruciale da parte delle banche centrali: la Federal Reserve e le autorità cinesi sono pronte a fornire supporto se le condizioni economiche peggiorano drasticamente.