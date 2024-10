Marciapiedi da demolire e nuovo materiale drenante, al via i lavori per rifare viale Nazario Sauro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua la riqualificazione delle infrastrutture stradali della città, con l'avvio nei prossimi giorni dei lavori di riqualificazione di viale Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via Monfalcone e viale Trieste. Un intervento in una via strategica di Marina Centro, preparato nei mesi scorsi Riminitoday.it - Marciapiedi da demolire e nuovo materiale drenante, al via i lavori per rifare viale Nazario Sauro Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua la riqualificazione delle infrastrutture stradali della città, con l'avvio nei prossimi giorni deidi riqualificazione di, nel tratto compreso tra via Monfalcone eTrieste. Un intervento in una via strategica di Marina Centro, preparato nei mesi scorsi

Metrobus - lo spettro dei cantieri. Via Settevalli e viale San Sisto : i lavori e il rischio degli ingorghi - Ma qui è il caso di aggiungere che ci sarà un restringimento della carreggiata in via Dottori, sulla traversa di collegamento fra la principale la stessa via e la rotatoria Orietta e Francesco Fornari e di conseguenza restringimento in viale San Sisto, nel tratto compreso fra la rotatoria stessa e lo spartitraffico dell’attraversamento ferroviario. (Lanazione.it)

Viale Campania coi cerotti. Conclusi i lavori più urgenti ma si viaggia ancora a metà - Squadre di tecnici specializzati hanno provveduto al ripristino delle cavità formatesi per l’effetto combinato dell’azione erosiva del tempo, delle piogge, e delle infiltrazioni delle radici degli alberi. La circolazione sul viale nevralgico della città resta ancora a una corsia per senso di marcia, in attesa di una soluzione definitiva. (Ilgiorno.it)

Viale Ceccarini - tre mesi e arrivano le ruspe : dopo Natale iniziano i lavori per rifare il primo tratto - Per vedere i lavori completati sarà necessario attendere il 2027. Ma, lotto dopo lotto, viale Ceccarini e il centro di Riccione inizieranno a cambiare volto: con l’arrivo del nuovo anno, da gennaio 2025, partiranno i lavori per rifare il primo tratto del celebre viale riccionese. Si partirà dal... (Riminitoday.it)