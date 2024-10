Oasport.it - Lorenzo Finn farà parte della squadra U23 della Red Bull nel 2025

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La Red– BORA – hansgrohe ha annunciato il lancio di un nuovo team di sviluppo Under 23 a partire dalla prossima stagione agonistica, con l’obiettivo di creare uno step intermedio tra laUnder 19 (GRENKE – Auto Eder U19) ed il team senior checipa al World Tour. Al momento sono stati confermati i nomi di undici corridori che farannoU23 nel, tra cui due italiani. Promozione dalla formazione U19 al nuovo team U23 per, fresco campione del mondo juniores (a soli 17 anni) che potrà dunque proseguire la sua crescita nella compagine che verrà registrata come Continental Team con licenza tedesca. Presente tra i Rookies Red– BORA – hansgrohe anche un altro azzurro, Davide Donati. “Il salto dalla categoria U19 direttamente al World Tour è grande.