"Lo dobbiamo agli italiani": due anni dopo, la risposta di Giorgia Meloni alle toghe rosse (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due anni di governo Meloni. Due anni dall'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi dopo la vittoria alle elezioni di settembre 2022. Due anni in cui il consenso nell'esecutivo in generale e in FdI in particolare ha continuato a crescere: un dato che la dice lunga, anzi lunghissima, sulla fiducia che il Paese ripone nel presidente del Consiglio e della sua squadra. Un dato che la dice lunga perché in controtendenza con quelle che sono le "storiche" oscillazioni del consenso per le forze governative, che spesso vedono ripiegare la fiducia a distanza di tempo dal loro insediamento. E per questi due anni di governo, per la ricorrenza, ecco che Giorgia Meloni dice la sua in un breve messaggio pubblicato sui social. Liberoquotidiano.it - "Lo dobbiamo agli italiani": due anni dopo, la risposta di Giorgia Meloni alle toghe rosse Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Duedi governo. Duedall'insediamento dia Palazzo Chigila vittoriaelezioni di settembre 2022. Duein cui il consenso nell'esecutivo in generale e in FdI in particolare ha continuato a crescere: un dato che la dice lunga, anzi lunghissima, sulla fiducia che il Paese ripone nel presidente del Consiglio e della sua squadra. Un dato che la dice lunga perché in controtendenza con quelle che sono le "storiche" oscillazioni del consenso per le forze governative, che spesso vedono ripiegare la fiducia a distanza di tempo dal loro insediamento. E per questi duedi governo, per la ricorrenza, ecco chedice la sua in un breve messaggio pubblicato sui social.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Accise - austerità - catasto - concessioni balneari - Iva - pensioni e “no alla grande finanza” : tutte le giravolte di Meloni in due anni di governo - Il governo Meloni si fa la sua delega, in cui la riforma del catasto non entra. Andiamo in Europa a chiedere le risorse necessarie per uno choc fiscale e un piano serio di investimenti pubblici, che possa veramente rimettere in moto l’economia italiana”. Maggio 2022: Meloni saluta con favore il fatto che nelle trattative sulla delega fiscale la Lega, parte della maggioranza che sostiene Draghi, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Due anni di Governo Meloni : gradimento stabile - l’opposizione è al tappeto - Al primo posto le accise di benzina e tabacco (29,12%), a seguire l’Iva (22,41%) le tasse sulla casa (18,16%), le tasse sul lavoro (17,2%) e il canone Rai (9%). L'articolo Due anni di Governo Meloni: gradimento stabile, l’opposizione è al tappeto sembra essere il primo su VelvetMag. Tasse, le 5 più odiate I temi che emergono maggiormente in associazione alla legge di Bilancio sono: tasse (28,3% ... (Velvetmag.it)

Alluvione in Emilia Romagna - a Bologna morto un ragazzo di 20 anni. Meloni : vicina ai familiari della vittima - Allagamenti anche in moltissimi paesi dell’hinterland come Budrio, Castel Maggiore e, appunto, Pianoro, dove c’è stata una vittima. “L’acqua sembra Per continuare a leggere l'articolo sostienici oppure accedi  L'articolo Alluvione in Emilia Romagna, a Bologna morto un ragazzo di 20 anni. Il ventenne era con il fratello che è riuscito a salvarsi. (Secoloditalia.it)