LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 3-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: prime fasi del secondo set (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS (2° MATCH DOPO Cobolli) 30-15 A metà rete il rovescio in uscita dal servizio dell’azzurro. 30-0 Prima esterna vincente del romano. 15-0 Attacco avventato di Davidovich, che manda in corridoio la difficile volèe di rovescio. 4-2 BREAK Cobolli! SI! Senza indugiare stavolta Flavio trova la risposta vincente di dritto! C’è il break! 40-AD Palla break Cobolli. Colpisce malissimo il dritto in uscita dal servizio lo spagnolo. 40-40 Servizio vincente Davidovich. 40-AD Palla break Cobolli. Splendida risposta con il dritto incrociato dell’azzurro. 40-40 Si salva ancora una volta con il dritto l’iberico. 40-AD Palla break Cobolli. Perfetto il cambio con il rovescio lungolinea del romano. 40-40 Bravo stavolta lo spagnolo, che gioca un ottimo dritto incrociato. 40-AD Palla break Cobolli. Oasport.it - LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 3-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: prime fasi del secondo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FUCSOVICS (2° MATCH DOPO) 30-15 A metà rete il rovescio in uscita dal servizio dell’azzurro. 30-0 Prima esterna vincente del romano. 15-0 Attacco avventato di, che manda in corridoio la difficile volèe di rovescio. 4-2 BREAK! SI! Senza indugiare stavolta Flavio trova la risposta vincente di dritto! C’è il break! 40-AD Palla break. Colpisce malissimo il dritto in uscita dal servizio lo spagnolo. 40-40 Servizio vincente. 40-AD Palla break. Splendida risposta con il dritto incrociato dell’azzurro. 40-40 Si salva ancora una volta con il dritto l’iberico. 40-AD Palla break. Perfetto il cambio con il rovescio lungolinea del romano. 40-40 Bravo stavolta lo spagnolo, che gioca un ottimo dritto incrociato. 40-AD Palla break

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 2-1 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : prime fasi del secondo set - Erroraccio a campo aperto di Davidovich, che torna ora alla battuta. 40-15 A metà rete il passante di rovescio di Cobolli. Dopo il cambio di campo Cobolli servirà nuovamente per restare nel set. 40-30 Risposta di dritto di Flavio che sorprende l’avversario. 3-0 Cobolli. 0-15 Sul nastro la smorzata di rovescio del romano. (Oasport.it)

LIVE – Cobolli-Davidovich Fokina 7-6(1) 2-2 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 06 – I due giocatori sono in campo per il riscaldamento 14. Sul veloce di Vienna sarà chiamato a ribaltare il pronostico della vigilia contro lo spagnolo Davidovich Fokina, reduce dal secondo turno a Stoccolma e leggermente favorito. COME SEGUIRE COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU ... (Sportface.it)

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 7-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : tiebreak dominato dal romano - 40-15 Scappa via la risposta di rovescio dello spagnolo. 30-0 In corridoio la risposta di rovescio dell’azzurro. 5-1 Cobolli. 30-0 Decolla il dritto incrociato dell’iberico. 00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Lo spagnolo ha già iniziato la frazione di stagione indoor, cedendo al secondo turno di Stoccolma al sempreverde Wawrinka. (Oasport.it)