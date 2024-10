Liceo Gullace, i genitori: "Giusto protestare, gli studenti sono vittime di condotte incomprensibili" (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Gli studenti sono le uniche reali vittime di condotte amministrative distratte, discutibili e/o incomprensibili” e “probabilmente hanno scelto forme sbagliate, ma avevano tutto il diritto di protestare”. Nel primo giorno di didattica a distanza per le classi del Liceo Gullace, prima occupato e Romatoday.it - Liceo Gullace, i genitori: "Giusto protestare, gli studenti sono vittime di condotte incomprensibili" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Glile uniche realidiamministrative distratte, discutibili e/o” e “probabilmente hanno scelto forme sbagliate, ma avevano tutto il diritto di”. Nel primo giorno di didattica a distanza per le classi del, prima occupato e

Test di ingresso a Medicina - i rettori bocciano la riforma : “Le facoltà non possono sostenere 60mila studenti in più” - La Crui, la Confederazione dei Rettori delle Università Italiane, contesta l'abolizione del numero chiuso, prevedendo un'impennata di immatricolazioni ingestibile per le università. L'articolo Test di ingresso a Medicina, i rettori bocciano la riforma: “Le facoltà non possono sostenere 60mila studenti in più” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Studenti rischiano il 7 in condotta per il ritardo a scuola. Ma la causa sono i mezzi pubblici - L'articolo Studenti rischiano il 7 in condotta per il ritardo a scuola. Gli studenti del liceo scientifico Frisi di Monza si trovano in una situazione critica a causa dei ritardi nell'arrivare a scuola, imputabili al trasporto pubblico locale. . Ma la causa sono i mezzi pubblici sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Dirigenti scolastici : “Vengano affiancati da figure professionali. Come possono imparare i nomi di 1.500 studenti?”. INTERVISTA ad Alex Corlazzoli - Come possono imparare i nomi di 1. Quanto è importante avere un Dirigente Scolastico capace di guidare il cambiamento? Ne abbiamo parlato con Alex Corlazzoli, Maestro, Giornalista e Scrittore. Si parla spesso di scuola in crisi, ma l’autonomia scolastica permette agli istituti di potersi dare delle linee guida personalizzate al contesto in cui si trovano e al personale a disposizione. (Orizzontescuola.it)