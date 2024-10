Liberi in ufficio e dietro i fornelli. MBCircle, aperti ai ragazzi speciali (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’altra sera la Reggia di Monza si è trasformata in un palcoscenico speciale, per ospitare dell’ evento “Food & Design For Charity“ organizzato dalla Rete tra Imprese MBCircle con il patrocinio del Comune di Monza, dell’Istituto Europeo di Design, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia MB e Lecco. La rete composta da 20 imprenditori brianzoli ha voluto unire cultura e solidarietà, mirando a sostenere l’inserimento lavorativo dei ragazzi con fragilità cognitive attraverso l’assegnazione di borse di studio per un valore complessivo di 20.000 euro a favore delle cooperative sociali Csdac (che si occupa di sviluppo cognitivo dei giovani) e AutAcademy (per la formazione e inserimento lavorativo di giovani e adulti autistici). Ilgiorno.it - Liberi in ufficio e dietro i fornelli. MBCircle, aperti ai ragazzi speciali Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’altra sera la Reggia di Monza si è trasformata in un palcoscenico speciale, per ospitare dell’ evento “Food & Design For Charity“ organizzato dalla Rete tra Impresecon il patrocinio del Comune di Monza, dell’Istituto Europeo di Design, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia MB e Lecco. La rete composta da 20 imprenditori brianzoli ha voluto unire cultura e solidarietà, mirando a sostenere l’inserimento lavorativo deicon fragilità cognitive attraverso l’assegnazione di borse di studio per un valore complessivo di 20.000 euro a favore delle cooperative sociali Csdac (che si occupa di sviluppo cognitivo dei giovani) e AutAcademy (per la formazione e inserimento lavorativo di giovani e adulti autistici).

