La Talpa 2024 il cast ufficiale della nuova edizione condotta da Diletta Leotta

Cresce l'attesa generale per il ritorno nel piccolo schermo di La Talpa, dal momento che Sorrisi & Canzoni a rivelare in anteprima assoluta il cast ufficiale del rinnovato format. Il game show, tra prove fisiche e mentali, torna a intrattenere gli spettatori del piccolo schermo con un cast d'eccezione, oltre alla conduzione affidata alla giornalista sportiva, Diletta Leotta. La Talpa 2024: il cast ufficiale Tra i concorrenti in gioco per il montepremi finale di La Talpa troviamo la coppia di neo genitori uscenti da Amici di Maria De Filippi, Veronica Peparini e Andreas Muller, e l'ex inquilina nella Casa della prima storica edizione di Grande fratello, Marina La Rosa. Il rinnovato reality show torna a intrattenere sulle reti TV e streaming Mediaset, con un cast di personaggi più o meno noti al pubblico del piccolo schermo.

