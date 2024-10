La Space Force statunitense assegna a SpaceX importanti contratti per le operazioni spaziali militari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Pentagono affida a Elon Musk otto lanci per rafforzare le capacità spaziali degli Stati Uniti, mentre la Space Force continua la sua espansione La Space Force, istituita il 20 dicembre 2019 come nuova branca delle forze armate statunitensi, ha annunciato il 18 ottobre l'assegnazione a SpaceX di due contratti di lancio nell'ambito della NSSL Sbircialanotizia.it - La Space Force statunitense assegna a SpaceX importanti contratti per le operazioni spaziali militari Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Pentagono affida a Elon Musk otto lanci per rafforzare le capacitàdegli Stati Uniti, mentre lacontinua la sua espansione La, istituita il 20 dicembre 2019 come nuova branca delle forze armate statunitensi, ha annunciato il 18 ottobre l'zione aX di duedi lancio nell'ambito della NSSL

L’X-37B di Boeing : innovazioni e missioni della navetta spaziale della US Space Force - La settima missione dell’X-37B e le sue novità Il 29 dicembre 2023, l’X-37B ha iniziato la sua settima missione, nota come OTV-7. Così, l’X-37B si propone di diventare sempre più centrale nei programmi della US Space Force e nei progetti di esplorazione spaziale a lungo termine, aprendo la strada a nuove opportunità e sfide nel campo dell’astronautica. (Gaeta.it)