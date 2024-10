La battaglia di Mariupol, dopo 30 mesi liberati 34 uomini dell’Azov – Ascolta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maggio 2022, dopo quasi 2 anni e mezzo di prigionia tornano a casa 34 uomini del battaglione Azov impegnati nella difesa di Mariupol e protagonisti del lungo assedio all’acciaieria Azovstal, a darne notizia il presidente Volodymir Zelensky. In totale sono 190 i soldati russi e ucraini che hanno fatto ritorno a casa. Sbircialanotizia.it - La battaglia di Mariupol, dopo 30 mesi liberati 34 uomini dell’Azov – Ascolta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maggio 2022,quasi 2 anni e mezzo di prigionia tornano a casa 34del battaglione Azov impegnati nella difesa die protagonisti del lungo assedio all’acciaieria Azovstal, a darne notizia il presidente Volodymir Zelensky. In totale sono 190 i soldati russi e ucraini che hanno fatto ritorno a casa.

