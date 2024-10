Kaley Cuoco commenta la possibilità di apparire nel prossimo spin-off di The Big Bang Theory (Di lunedì 21 ottobre 2024) Kaley Cuoco commenta la possibilità di apparire nel prossimo spin-off di The Big Bang Theory The Big Bang Theory sta lanciando un altro spin-off e Kaley Cuoco rivela che è aperta a tornare a interpretare Penny. Chuck Lorre ha appena lanciato Georgie & Mandy’s First Marriage mesi dopo il finale di Young Sheldon, ma a quanto si dice sta anche lavorando a un’altra serie che espanderà quel mondo. Il progetto è in lavorazione da tempo, anche se solo di recente sono emersi nuovi dettagli al riguardo. A quanto pare, lo spin-off di The Big Bang Theory vedrà il ritorno di Stuart Bloom, così come della sua ragazza, Denise, e del geologo del Caltech, Bert. Nessuno dei membri della gang di Pasadena farà parte del cast principale per ora, ma Cuoco affronta la possibilità di interpretare di nuovo Penny in una nuova intervista con People. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ladinel-off di The BigThe Bigsta lanciando un altro-off erivela che è aperta a tornare a interpretare Penny. Chuck Lorre ha appena lanciato Georgie & Mandy’s First Marriage mesi dopo il finale di Young Sheldon, ma a quanto si dice sta anche lavorando a un’altra serie che espanderà quel mondo. Il progetto è in lavorazione da tempo, anche se solo di recente sono emersi nuovi dettagli al riguardo. A quanto pare, lo-off di The Bigvedrà il ritorno di Stuart Bloom, così come della sua ragazza, Denise, e del geologo del Caltech, Bert. Nessuno dei membri della gang di Pasadena farà parte del cast principale per ora, maaffronta ladi interpretare di nuovo Penny in una nuova intervista con People.

