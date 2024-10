Calciomercato.it - Juventus, ennesima polemica in diretta sul bianconero: “Giocatore che non da’ garanzie”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lavince ma non convince, alcuni giocatori bianconeri finiscono nel mirino: per uno su tutti arrivano altre polemiche Avanti adagio, senza incantare, ma, per ora, riuscendo a centrare qualche risultato importante, rimanendo in linea di galleggiamento nei pressi del vertice della classifica e mostrando una ottima solidità che di certo per puntare a traguardi di alto livello non guasta affatto. Lariparte, dopo la pausa per le nazionali, da un successo pesante contro la Lazio, avviandosi bene in un ciclo di partite fondamentali per provare a costruire il proprio futuro. Ma c’è qualcosa da dire sulla crescita del gruppo di Thiago Motta. Thiago Motta (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.itÈ unache sta provando ad assimilare le idee di gioco dell’allenatore italobrasiliano, ma che non riesce a esprimere ritmi alti e continuità in tutti i momenti della gara.