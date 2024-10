Incidente sul lavoro a Rho, uomo precipita dal tetto, soccorso con elicottero (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un lavoratore è precipitato dal tetto di un capannone questo pomeriggio in un’azienda di Rho. Il grave Incidente sul lavoro si è verificato poco prima delle 16 in via Achille Grandi, frazione Mazzo di Rho. uomo di 75 anni in codice rosso al San Gerardo a Monza Un uomo di età riferita 75 anni, è Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un lavoratore èto daldi un capannone questo pomeriggio in un’azienda di Rho. Il gravesulsi è verificato poco prima delle 16 in via Achille Grandi, frazione Mazzo di Rho.di 75 anni in codice rosso al San Gerardo a Monza Undi età riferita 75 anni, è

Incidente sul lavoro a Rho - anziano di 75 anni cade dal tetto del capannone : è gravissimo - Alla caduta sembra che abbiamo assistito due donne di 54 e 77 anni, che hanno dato l’allarme: l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un’automedica. Un uomo di 75 anni è in gravissime condizioni dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dell’azienda Nastritalia di Rho, in provincia di Milano. (Ilgiorno.it)

Incidente sul lavoro a Briga Novarese : operaio di 24 anni grave - Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre. Per cause ancora da chiarire un operaio di 24 anni è caduto da un'altezza di 7 metri. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che lo ha trasportato prima all'ospedale di Borgomanero e poi, in elicottero... (Novaratoday.it)

Incidente sul lavoro : operaio 62enne cade da tetto e muore - Sul posto. Un operaio di 62 anni è morto questa mattina precipitando dal tetto sui cui stava lavorando a San Sicario, nel Torinese. . A quanto si apprende l’uomo stava effettuando dei lavori per una ditta di telecomunicazioni, nel borgo della cittadina in Alta in Val di Susa, ed è precipitato per cause ancora da accertare. (Imolaoggi.it)